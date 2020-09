JOHN CASUAL WEAR: Sorteo Para el Día de la Primavera via Instagram

La firma JOHN CASUAL WEAR ubicada en pleno centro de Río Gallegos con más de 20 años de trayectoria en el rubro, se encuentra organizando un sorteo para celebrar su Aniversario y la legada de la Primavera. Será el próximo 21 de septiembre, sòlo a través de su cuenta de Instagram @tiendajohncasualwear2019

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Leopoldo Turner, propietario del local destacó que el rubro y la tienda dependen de las reuniones, las fiestas y los eventos que hoy por el aislamiento en Río Gallegos no están permitidas y dijo: “Sabemos que nuestro rubro focalizado en fiesta de fin de curso, casamientos o eventos se hace difícil. Tenemos otra indumentaria también, pero no es lo principal, de a poco intentamos encaminarnos y poder dirigir el desarrollo comercial para chicos más jóvenes”.

Ante la consulta respecto al desarrollo del sorteo el 21 de Septiembre y los premios a entregar, Turner aseveró: “El primero es un traje Slim, el segundo premio un par de zapatos y el tercero vendría a ser un sweater. El sorteo es por cada año que pasamos de vida, ya pasamos 20 años de trabajo en la localidad y es necesario celebrarlo, a pesar de que no es un buen momento es necesario premiar a los clientes”.

El empresario afirmó que la mayoría de los clientes del local a pesar de ser un local de ropa para hombres, son en su mayoría mujeres las que acceden a la tienda y buscan ropa o eligen distintas prendas para los hombres.

Por último, Turner destacó que la preocupación en el rubro y el desarrollo comercial por la fase de ASPO en Río Gallegos es muy grande y sostuvo: “Somos un pueblo grande, tenemos que poner gente que controle al que no usa barbijo. Los comercios cumplimos con las medidas, pero creo que hay cosas a nivel social y no comercial que hay que cambiar en cuanto a la responsabilidad de la gente. Muchas veces el sector político cree que hace bien en las cosas y en realidad no es tan así”.