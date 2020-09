Caleta Olivia: “Nada explica porqué todavía el concejal Bazán no fue restituido en su banca"

Pasaron dos semanas desde la resolución de la Justicia que dictó una falta de elementos sobre las denuncias que involucraban al concejal caletense Cristian Bazán por la cual fue separado de su cargo en medio de una sesión extraordinaria. La Justicia considera que no hay elementos probatorios y por ende mandó las actuaciones al archivo. El edil solicitó ser restituido en su banca pero hasta el momento no ha tenido respuestas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el abogado que asesora a Cristian Bazán, Dr. Heraldo Nanni, aseguró que “no se entiende porqué lo suspendieron ni por qué no lo sustituyen, no hay un denunciado o imputado ni persona sometida a proceso, no hay causa penal y es un caso paradigmático. Una persona sin ser denunciada por completo, ha sido suspendida de su cargo por el momento”.

Ante la consulta respecto a los pedidos de ser reincorporado y las próximas medidas, Nanni sostuvo que “No hay causa penal llevada adelante, la Justicia no se ha expedido por completo por lo que no puede reanudar su banca. No es una nota lo que se presentó, sino una resolución del Juez que argumenta que no puede archivar la causa porque no hay una causa formalmente armada”.

Nanni explicó lo declarado en la Justicia por las testigos y los dichos de la pareja del Concejal Bazán, quien declaró no haber sido golpeada y no presentó ningún tipo de lesión al respecto.

Por último, el representante legal sostuvo que “Bazán fue erróneamente separado del cargo, no hay duda al respecto. Se supone o se dice que el jueves el señor Bazán será reincorporado a su banca, no puedo asegurar eso porque, es algo que corresponde exclusivamente al concejo deliberante”.