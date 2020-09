5 años del crimen de Marcela Chocobar: “Para nosotros todavía el caso no se cerró"

Este 6 de septiembre se cumplieron 5 años del crimen de Marcela Chocobar. Ante un nuevo aniversario de la triste fecha, su familia sigue pidiendo encontrar el cuerpo de la joven trans, que nunca fue encontrado. Judith su hermana, narró cómo vivió la familia este nuevo aniversario y la sensación que tienen de todavía "no haber podido despedir a Marcela".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, contó cómo se encuentra la familia en esta fecha especial y dijo: “Es muy duro, luego de 5 años que no nos la hayan devuelto y no haberla podido despedir. No es normal esto”.

Ante la consulta sobre si realmente la familia continúa con dudas y si siguen considerando que hay cosas sin resolver, Judith dijo que “Lo normal de una persona en la cultura de todos es poder despedir y darle un adiós a un familiar, en nuestro caso no es así. Obvio que pensamos que hay cosas sin resolver, nosotros a ella no la tenemos todavía y seguimos pidiendo que estos animales la devuelvan y que nos digan dónde está”.

La hermana de la víctima aseguró que mantiene la esperanza y sostuvo que va acompañada con la sentencia del juicio contra los culpables. Judith afirmó que “eso es lo que merecemos; verdad. Hubo una investigación negligente de una Jueza, de un Fiscal y que se nos invisibilizó casi por completo. Nunca tuvimos el respeto que se debe tener por las autoridades, para ellos la muerte de Marcela fue un homicidio simple”.

Por último, Judith destacó que el esfuerzo por la verdad en el caso es a base de enfrentarse con autoridades judiciales y sentenció: “Siento vergüenza que estas personas hayan estudiado para ejercer esos cargos y no puedan llevar adelante nuestra causa, tenemos que marchar, pintar paredes o cortar calles para que se nos escuche. Más de una vez hemos ido con pruebas en la mano y no se nos escuchó, es durísimo que la Justicia no escuche a las víctimas y tenemos fe de que la verdad va a llegar y la vamos a encontrar”.