AstraZeneca interrumpe los ensayos de su vacuna tras la reacción adversa de un participante

La farmacéutica AstraZeneca ha interrumpido temporalmente los ensayos que está llevando a cabo con su vacuna contra el coronavirus debido a la aparición de un efecto secundario nocivo en uno de los participantes.

En un comunicado publicado esta pasada noche y difundido por el portal Stat, la compañía afirma que su “proceso de revisión estándar provocó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad”.

AstraZeneca, que ha desarrollado la vacuna junto a la Universidad de Oxford, no reveló ninguna información sobre el posible efecto secundario, al que se refiere como “una enfermedad potencialmente inexplicable”, aunque sí espera que el paciente se recupere. Hace un mes que AstraZeneca comenzó a realizar un gran test de su vacuna con 30.000 personas en diversos países para elaborar la última fase del estudio antes de distribuir la vacuna.

La suspensión del ensayo ha afectado a otras pruebas de vacunas de AstraZeneca, así como a los ensayos clínicos que están realizando otros fabricantes de vacunas, que buscan signos de reacciones similares, dijo Stat.

Según un portavoz de la compañía, “en los grandes ensayos, las enfermedades aparecen por casualidad, pero deben ser revisadas de forma independiente para verificarlo con cuidado”. Asimismo, informó que se “está trabajando para acelerar la revisión de ese incidente único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en los planes del ensayo”.

Stat informó que las reacciones adversas graves varían y pueden incluir problemas que requieren hospitalización, enfermedades potencialmente mortales y muerte.

AstraZeneca había iniciado la fase 3 de su ensayo en EE.UU. a finales de agosto; mientras que en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, el estudio de la vacuna estaba entre las fases 2 y 3, de acuerdo a Stat. AstraZeneca tenía previsto tener su vacuna disponible para el primer semestre de 2021 y estaba considerada como una de las más avanzadas del mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto a las farmacéuticas Pfizer y Moderna, AstraZeneca es una de las tres compañías que tienen estudios en la fase 3 en Estados Unidos. Esta es la primera vez que uno de esos ensayos para lograr la vacuna contra la COVID-19 tiene que ponerse en pausa por razones de seguridad.

Precisamente este martes nueve importantes desarrolladores de vacunas de EE. UU. Y Europa se comprometieron a mantener los estándares científicos de seguridad y eficacia para sus vacunas experimentales a pesar de la urgencia de contener la pandemia de coronavirus.

Entre estas firmas están AstraZeneca, Pfizer Inc y GlaxoSmithKline, que emitieron lo que denominaron un “compromiso histórico” tras un aumento de la preocupación porque los estándares de seguridad podrían fallar ante la presión política para lanzar una vacuna. Las empresas han afirmado que “defenderán la integridad del proceso científico mientras trabajan hacia posibles presentaciones y aprobaciones regulatorias globales de las primeras vacunas COVID-19”. Los otros signatarios son Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna Inc, Novavax Inc, Sanofi y BioNTech.

FUENTE: La Vanguardia.