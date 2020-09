Volver a Fase 1: "Si el sistema de salud te está pidiendo a gritos hacer algo, qué otra queda"

Tras la conferencia de prensa de las autoridades del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia donde admitieron que en caso de no generarse cambios en la actitud irresponsable de algunos vecinos que impide bajar la curva de contagios en la capital provincial, podría analizarse volver a una fase 1 de restriccón total de actividades para atacar el brote, varios profesionales médicos salieron a respaldar esa posibilidad, ya que aseguran que "algo hay que hacer" ante quienes continúan sin respetar las restricciones y sobre todo, ante el complejo panorama que muestra el sistema de salud.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Horacio Córdoba, médico que integra el COE Río Gallegos destacó: “Me parece que estamos caminando en una cornisa, que cualquier irregularidad nos puede hacer caer. Ayer hable con algunos médicos y todos me manifestaron estar agotados, en estos últimos meses la curva no para de ascender y muchos médicos están aislados, otros tienen secuelas producto del arduo trabajo diario. Estamos mermando el tema de la tropa médica y también la parte de enfermería”.

Ante la consulta respecto a los dichos del Ministro García, de retornar a una fase 1 total con todo restringido y un aislamiento de todos los habitantes. Córdoba respondió “el número que tenemos de contagiados por cantidad de habitantes, dobla la media. Tenemos un personal médico muy bajo, se planteó el hecho de evacuar pacientes a Comodoro Rivadavia y a Rada Tilly, pero esto no es fácil porque ellos también tienen sus particularidaddes ante la pandemia. SI el sistema de salud te está pidiendo a gritos que hay que hacer algo para frenar esto, qué otra queda" se preguntó.

Córdoba por otro lado, se refirió a la cantidad de contagios y a la cifra diaria emitida que supera los 100 infectados en Río Gallegos, ante esto explicó esas cifras publicadas responde a 48 o 72 hs previas, ante esto destacó que “Hay más de 3000 personas en aislamiento, sin síntomas pero si con contactos estrechos. UStedes hagan la cuenta y multipliquen. Vuelvo a lo que dije antes, la única forma de frenar esta estampida y la escala en pico,es disminuir la circulación y aumentar la responsabilidad por parte de las personas que no deberían salir y no cumplen con eso. La gente no asume su responsabilidad, ya no corresponde al sistema de salud, corresponde a lo que hace cada ciudadano”.

Finalizando, Horacio Córdoba destacó que hay jóvenes que también se están contagiando de COVID19 y sostuvo: “Si haces medidas de anticuerpo, te asombras la cantidad de chicos de 11 años a 17 años que están contagiados. Uno investigando, se da cuenta de la cantidad de chicos que con COVID positivo están asintomáticos, el pibe anda en la calle haciendo ejercicio o lo que sea. Estos mismos chicos en 30 o 45 días pueden desarrollar la enfermedad de forma más severa que de la que afecta a los adultos”.

Por último, Córdoba se refirió al colapso del Hospital Regional de Río Gallegos y la falta de recurso humano para atender a la cantidad de infectados, ante esto concluyó: “Entiendo que la parte económica no tiene un mango, que la situación está muy difícil y que se compra únicamente lo que se necesita. No estamos en fase 1, estamos en una fase adaptada a la conveniencia del sector comercial, que no beneficia a todos porque hay sectores todavía perjudicados. En el interior de a poco se empiezan a notar los casos, en este caso no podemos tener un gris, hay que tener decisiones concretas porque el sistema de salud está gritando y necesita una ayuda. Entiendo que no podes parar una provincia, pero sí podemos frenar al menos esta crisis”.