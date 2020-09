ESPACIOMOMA: “El fogón de Pirulo” presenta segundo show este 20 de septiembre

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Mauro Villaverde comentó el arranque del trío humorístico y dijo: “Arrancamos haciendo un vivo de Instragram y tuvo una repercusión barbara, arrancamos como un juego y se fue dando de una manera única. Lo loco es que nosotros no armamos ni desarrollamos algo previo lo que transmitimos, es totalmente improvisado y lo venimos haciendo hace mucho tiempo en Facebook e Instagram. Llegamos en un vivo a tener 3000 en Instagram y 3000 en Facebook en simultáneo, es mucha gente realmente”.

Ante la consulta sobre la virtualidad y el ambiente de hacer humor en redes sociales, Villaverde destacó que fue algo mas natural y que venían recorriendo muchos escenarios o programas televisivos, sin embargo fueron las redes sociales el lugar donde pudieron asentarse y realizar sus espectáculos.







Villaverde (42) comentó también el nacimiento de Pirulo (muñeco utilizado para el show y el cual se utiliza para realizar ventriloquia y aseguró que fue algo espontáneo, ante esto destacó: “Yo veía a Chasman y Chirolita acá en Córdoba, probé y me empezó a salir y ya hace 12 años que tengo a pirulo. Arranqué de grande, arranqué a los 30 años, me parece que me llevó por lo menos 2 años hasta que me animé a subirme arriba de un escenario con pirulo en la mano. Si bien siempre estuve ligado a obras de teatro, ese miedo escénico estaba y lo fui superando y empecé a hacer obras de ventrílocuo y fue surgiendo todo. El que me vendió este muñeco, me dijo vos no tenes idea de lo que vas a empezar a sentir por este muñeco, y realmente fue así, parece mi hijo realmente”.

Finalizando, Mauro Villaverde, comentó que su show será emitido el próximo domingo 20 a las 22 hs y explicó que las entradas podrán ser obtenidas por la plataforma “Ticketek”. Siendo esta la segunda función del show “El fogón de Pirulo” .