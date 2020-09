Primer caso Positivo de COVID19 en Las Heras: “Lo detectamos gracias al protocolo que implementamos”

Lo explicó la titular de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Gallegos, Bárbara Biott. Destacó que los turnos son por orden de llegada y se entregan 50 números por día, según la terminación del DNI. Ya no rige la modalidad de turnos y recomiendan regularizar las licencias vencidas.

La movilización será este martes 15 a las 15 horas. Paulo Lunzevich, vicepresidente de FEHGRA e integrante de HG Río Gallegos explicó los motivos de la convocatoria, asegurando que el sector "no puede más" y que no hay razón lógica para que no se autoricen las reaperturas en el rubro.