Perito Moreno: fallecen padre e hija por inhalar monóxido de carbono

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Pablo Ulloa, Periodista de la localidad de Perito Moreno comentó la situación ocurrida y el fallecimiento de este hombre y su hija, como también la situación actual y lo consternada que se encuentra la localidad, ante esto destacó: “Fueron más de 100 personas a despedir a los cuerpos, esto devela una gran estadística y la ciudad está triste porque venimos de varias perdidas por el enemigo silencioso como es el monóxido de carbono. Es una familia de procedencia de Perú que estaban radicados hace 5 años, Sandra Lulo que fue víctima también se encuentra estable y sus otras dos hijas se encuentran en localidades cercanas pero están estables”.

Ante la consulta sobre cuál fue el factor determinante que desencadenó esta tragedia, Ulloa destacó que Camuzzi gas del sur emitió un informe de análisis y a partir de mañana se estudiará qué fue lo ocurrido ya que por el momento no hay datos rotundos al respecto. Ulloa destacó: “Hoy tenemos conocimiento de que la familia no tiene órganos dañados, pero también sabemos que la propia Sandra Lulo no tiene conocimiento de la información. Durante este verano hubo un incendio en un sector de plan de viviendas, producto de corto circuito, en el caso de monóxido de carbono no es tan normal aquí en Perito. Bregamos por la salud de las hijas y hay otras causas por ampliar, lamentablemente es una semana negra”.