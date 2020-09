Judiciales piden "agilizar la digitalización de expedientes" para seguir brindando el servicio de justicia

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Eugenia Bianchi, secretaria general de la Asociación Gremial “3 de Julio” que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia de Santa Cruz comentó algunos de los puntos a los que arribó la asamblea realizada por los trabajadores del sector y la posible reanudación del trabajo en los juzgados con protocolos establecidos.

“En la asamblea se resolvió repudiar primero la reforma judicial en este contexto de pandemia, porque entendemos que no es el momento, porque estamos convencidos de que no se limita la cantidad de integrantes de la corte suprema sino la calidad de los representantes. La reforma lo que busca es asegurar la impunidad de funcionarios públicos para que no sean investigados” señaló.

Por otro lado, Bianchi agregó: “Resolvimos crear un espacio para debatir una reforma mejor pensada para debatir. Esto va de la mano de la resolución de la federación judicial Argentina y por otro lado, la semana pasada el tribunal superior de justicia nos convocó a una reunión para contribuir los trabajadores judiciales para brindar el servicio bajo los protocolos correspondientes. Tenemos que brindar herramientas informáticas, software y la mejoría del servicio de internet en las dependencias”.

Ante la consulta sobre la implementación del sistema de notificaciones electrónicas para aquellas personas que deban realizar trámites en ámbitos de la justicia, Bianchi explicó: “Esperamos que pueda agilizar un poco el trabajo y llevar adelante el hecho de concretar la digitalización de los expedientes. Hay muchas labores que se encuentran trabadas por la situación de freno en el trabajo, estamos pidiendo esto hace bastantes años y la pandemia vino a dejar expuesto las falencias que hay en varios aspectos, sean oficinas, edificios y las herramientas de informática”.

Por último, comentó la preocupación de trabajadores de la justicia en caso de reanudar las actividades en Río Gallegos, Bianchi concluyó: “Muchos de nuestros compañeros expresaron la preocupación en caso de volver a trabajar, hoy no tenemos las condiciones completamente dadas para volver al trabajo, nos pone sumamente nerviosos el tema de la sanidad y el brote generalizado. Atender al público en familia o defensorías pone sumamente nerviosos a los trabajadores y esperamos poder normalizar el servicio de justicia cuanto antes”.