Elecciones 2021: PJ de Río Turbio propone a Matías Mazú como candidato a Diputado Provincial

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Omar Tuyaré, presidente del consejo local del partido justicialista en Río Turbio, comentó la propuesta para que Matías Mazu sea candidato a Diputado Nacional en las elecciones legislativas de 2021, ante esto explicó: “No me imaginé que el tema iba a tener esta repercusión, nosotros lo que planteamos desde el partido es el espacio político para Rio Turbio y que tengamos una mano más en el congreso. Más allá del nombre, Matías es un compañero con una trayectoria política de 40 años y es uno de los compañeros más capacitados para cubrir ese cargo. Por ahí no gusto o no se entendió la manera como lo queríamos decir, sabemos que hay cosas más importantes en este tiempo de pandemia”.

Ante la consulta respecto a proponer a Mazú como representante de la localidad y mantener la presencia de la cuenca en el congreso nacional, Tuyaré explicó: “Queremos una mano más en el congreso, sabemos que es difícil, lo mencionamos a Mazú por la trayectoria y el recorrido que tiene. Sabemos la situación de la Provincia, todos los compañeros son importantes en la política, lo que aseguramos es que es un candidato con trayectoria y charlaremos quien es el compañero a cubrir las tareas legislativas correspondientes”.

Por último, Tuyaré, presidente del partido justicialista en la localidad de Río Turbio destacó que con la candidatura de Mazú se busca dejar de ser “un patio trasero” de la política y así lograr una mayor representación a nivel nacional para la cuenca carbonífera.