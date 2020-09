Son 130 que podrían estar ayudando en el Hospital: los auxiliares de enfermería de FENOA siguen sin respuesta de Salud

A pesar de haberse reunido con la doctora Laura Beveraggi, Coordinadora de Hospitales del Ministerio de Salud de la provincia, todavía no tienen respuesta a su pedido de ser habilitadas para ayudar en el Hospital Regional. La disputa está entre el Consejo Provincial de Educación que no valida los títulos y el Ministerio de Salud que no les permite trabajar. Cuando la burocracia pesa más que el sentido común.