Ricci adelantó que pedirá tratamiento directo en la sesión de su proyecto sobre el uso de Ibuprofeno inhalado

El proyecto pidiendo a las autoridades provinciales que habiliten el tratamiento con ibuprofeno inhalado en todo el territorio será tratado de forma directa en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. Así lo adelantó su autora, la diputada provincial Nadia Ricci, quien considera que tras la negativa hecha pública por el Ministro Claudio García ante los medios de prensa, pedirá un apartamiento del reglamento para que el proyecto de ley se vote de forma directa en el recinto.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ricci comentó su participación en la charla junto al doctor Alexis Doreski y las expectativas por el tratamiento de su proyecto sobre el uso del ibuprofeno inhalado este jueves en la Legislatura.



“Realmente primero quiero destacar mi sorpresa, por la cantidad de gente. Me parece importante que la gente se interiorice y escuche a un profesional evitando tergiversar el tema. No estamos hablando de un medicamento completamente desconocido, sino de algo que viene desde los años 60 y que lo único que hace es modificar el modo de suministrarlo, uno no entiende que aún estando comprobado el funcionamiento en las Provincias y con una efectividad en más del 98% esto no se utilice o se apruebe para llevarlo a cabo”.

En relación a la aprobación de forma unánime en el Concejo Deliberante de Río Gallegos del proyecto de la utilización del ibuprofeno, la legisladora radical aseguró que “ya no hay grieta que valga, tenemos que responderle a la comunidad que nos está pidiendo a gritos y también los trabajadores de la salud piden por la aprobación del medicamento, sin tener en consideración la bandera política de cualquiera. Hubiera esperado que el Ministerio de salud lo hiciera antes, porque son los que tienen la competencia en la Provincia y el medicamento no puede ser utilizado sin una aprobación del Ministerio. Esto tiene que ser un gesto hacia la gente, la vida tiene que ser el límite para poder tomar decisiones de este calibre”.

Finalizando, la diputada provincial, Nadia Ricci agregó: “No estamos en el momento de decirle no a un medicamento tan noble como este, a lo sumo no se podrá frenar la infección en una persona o no le dará resultado en un caso específico, pero no va a provocar contra indicaciones en el paciente. No habiendo otras posibilidades y no teniendo ninguna solución en el mercado, lo que nos queda es esto. Lo que hicimos ahora es un proyecto de ley tras la negativa del Ministro de salud, la única oportunidad que tenemos es que sea aprobado por Ley y que él tenga que acatar esa orden desde la Legislatura. El proyecto pasa a comisiones, pedimos un apartado y tratarlo directamente en la sesión en el recinto”.