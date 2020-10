Polémica en El Chaltén: hubo un recital en medio de la pandemia y piden renuncias

El pasado viernes 2 de octubre, una cervecería de la localidad de El Chaltén organizó un recital con una banda en vivo, evento del cual participaron casi 100 personas, que además de asistir al show, disfrutaron de una noche de esparcimiento en medio de las restricciones establecidas por el decreto provincial y nacional, por la situación de la pandemia.

No fue un evento sorpresivo, ya que desde hacía días, se había promocionado la realización del mismo, lo cual generó que tanto desde la Municipalidad de El Chaltén como desde la dependencia policial, se alertara sobre la inconveniencia de realizar dicho recital. Sin embargo, el recital se hizo en dicho local comercial, ubicado enfrente de la Terminal de Ómnibus y a escasos metros del edificio de la Municipalidad y de la Comisaría.

Para El Chaltén como para todas las localidades de la provincia rige el Distanciamiento Social Obligatorio con la prohibición de la realización de este tipo de eventos. Esto generó que hoy el Secretario de Gobierno de la comuna presentara la respectiva denuncia federal.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén comentó la polémica por la realización del recital y dijo: “El Chaltén afortunadamente no ha tenido ningún caso hasta ahora, tuvimos 2 casos importados que fueron contenidos inmediatamente y creo que es lo que marca que nos relajamos tanto en el pueblo. De todas formas no se puede convalidar que se violen las reglamentaciones en vigencia y menos para un evento que claramente está prohibido".

Ante la consulta sobre los procedimientos y el accionar de la Policía y permitir que la fiesta se desarrolle y continúe, Sánchez destacó que “la Municipalidad sabía que se iba a realizar el evento, tanto el secretario de comercio como el subcomisario se apersonaron que no debían continuar con la invitación y con el evento porque era algo ilegal. En la localidad todo el mundo sabía que el evento se iba a realizar, no había cartelería ni nada que lo anunciara y se pudo haber actuado preventivamente con personal en la cercanía y poder clausurar el lugar antes de que comience el hecho”.

Finalizando, Sánchez destacó que no pudo hablar con el dueño del local donde la banda tocó y que fuentes le aseguraron que la postura estaba firme en la realización del evento, a partir de esto sentenció: “Creo que podría haber actuado la Policía y la Municipalidad de otra forma, el no tener un caso en 200 días y tener una normalidad distinta no nos habilita tampoco a hacer esto. Si bien es entendible la situación de la gente, principalmente en lo turístico, no podemos permitir una aglomeración de gente así como así”.



