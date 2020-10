Puerto Deseado: "El Plan DetectAr posibilitó agilizar las cosas, contener a los infectados y evitar un colapso sanitario"

Entre un 30 a 35% de los ciudadanos que se van a hisopar en Puerto Deseado, terminan dando resultado positivo. Esto se nota en el aumento de casos que se vienen registrando en la localidad portuaria en las últimas semanas, aunque la aplicación del Plan DetectAr ha facilitado la obtención de resultados y la detección de los casos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gustavo González, Intendente de Puerto Deseado se refirió a la situación tras recuperarse de COVID19 y como atravesó la enfermedad, ante esto destacó: “Por suerte hace varios días que tengo el alta luego de haber negativizado, no fueron grandes síntomas los que tuve. Mi hija en este caso si tuvo casi todos los síntomas, pero por suerte pudimos salir bien y desde el día que me dieron el alta puedo cumplir mis funciones físicamente como tiene que ser”.

Ante la consulta respecto a la cantidad de casos y el crecimiento de casos positivos en las últimas semanas en la localidad, González explicó que hubo que cerrar durante unos días la actividad portuaria durante 72 hs y destacó que “Es necesario hacer una trazabilidad para entender todos los casos que se fueron dando en ese personal. Luego vemos un crecimiento diario de la cantidad de casos que se vienen dando, en un porcentaje del 33% de positivos de la gente que se va a hisopar por presentar síntomas”.

Finalizando, González explicó que el plan DetectAr "posibilitó agilizar las cosas, contener a los infectados y evitar un colapso sanitario. Además tenemos los resultados en el momento, sin necesidad de tener que mandar los resultados a Caleta Olivia y esperar un día o dos hasta tener los resultados. Además tenemos el centro de monitoreo que se mantiene funcionando haciendo el seguimiento correspondiente”.

Por último, González sostuvo que los casos salen de las reuniones sociales y familiares y que no se solucionaran las cosas estableciendo restricciones más estrictas, ante esto sentenció: “Por el solo hecho de haber pasado el día de la madre, porque sabemos que se han reunido o juntado y el día lunes fueron a hacerse el testeo. Me parece que más que una restricción, tenemos que buscar que la gente sea responsable y evite circular tanto, el contagio no se da en un gimnasio o en un supermercado, sí se da en una reunión familiar”.