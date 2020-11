CANNABIS MEDICINAL: avanzan reuniones entre diputados y referentes para evaluar necesidades para su aplicación en la provincia

Marita Alvarado es vecina de Río Gallegos y es la mamá de Mauro, un joven que a punto de cumplir sus 18 años, nació con 26 semanas de gestación, parálisis cerebral, ceguera de prematuro, cuadriplejia, epilepsia, convulsiones, fue operado de las caderas, pies y tendones.



En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, se refirió a la aprobación del autocultivo con fines medicinales a nivel nacional y la posibilidad de acceder a una medicina que resulta de gran ayuda para la salud de su hijo.



A partir de esto destacó: “Con las reuniones que hemos podido llevar a cabo y las gestiones llevadas adelante intentamos que no haya trabas en el camino. Todavía hay varias cosas que faltan que comprendan del lado medicinal y plantear la postura del THC a los Diputados para pelear y defender nuestra medicina que ya se ha demostrado con médicos y resultados y no tiene nada que ver con el uso que le damos nosotros. Necesitamos que nos acompañen y nos permitan hacer cremas, tes, gente que come hojas, tallos, raíces para diferentes patologías”.

Ante la consulta por la esperanza presente y se pueda avanzar sobre las necesidades planteadas, Alvarado agregó: “Si ya el hecho de que se legalice para el uso medicinal y nos permitan plantar es un sueño cumplido totalmente. Nos reunimos con bastante gente de Río Gallegos, por lo menos 300 anotados como socios y conocidos, familiares, amigos, cultivadores solidarios con más de 3000 inscriptos y demás. Las patologías son lo que más llama la atención y los usos que se les da para paliarlas en diferentes clases de aceites, cremas y maneras de suministrar la planta”.

Por último, Alvarado aseguró que hoy a la media tarde mantendrá una reunión con Diputados y concluyó: “Siempre nos acompañaron los Diputados y agradecemos enormemente esto, se interiorizaron muchísimo en el tema y nos pareció raro que nos entiendan lo que padecíamos. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que querían ayudar, colaborar y entender y hoy nos lo demuestran dia a dia”.