Causa intrusión en la residencia: Sólo quedó firme la figura de "violación de domicilio"

"El juez de recursos rechazó la pretensión del Fiscal de Estado para procesar a los dirigentes gremiales imputados por los delitos de daño agravado y amenazas y redujo los embargos de 100 mil a 60 mil pesos. Solo confirmó el procesamiento por “violación de domicilio” confirma un comunicado emitido desde el Partido Obrero en relación a la causa que procesó a varios dirigentes de ADOSAC y la CTA por los hechos sucedidos en el 2017 en la Residencia Oficial frente a Casa de Gobierno.

El Fiscal de Estado había solicitado el procesamiento de Diego Barrionuevo dirigente de ADOSAC, y de los dirigentes de la CTA - Santa Cruz: Claudio Wasquin, Gabriela Ance y Juan Valentín, estos dos últimos militantes del Partido Obrero. El Fiscal de Estado, Dr.Fernando Tanarrro había solicitado que se impute a los acusados bajo la figura de ataque masivo a la residencia de la Gobernadora, daño calificado y violación de domicilio. Pero se dio a conocer que de las tres acusaciones el juez Sánchez sólo hizo lugar a la figura de "violación de domicilio" e hizo lugar a la reducción del embargo de 100 mil a 60 mil pesos solicitada por la defensa, por considerar que la acusación que pesa sobre los imputados no reviste mayor gravedad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr.Enrique Papa, abogado defensor de los involucrados destacó que "el procesamiento original, que realiza la Dra. Suárez es solamente por violación de domicilio. El Fiscal de Estado, luego de que apelamos ese procesamiento, plantea amenazas y daños con respecto a otros cuatro, pero el Juez Sánchez le denega estas acusaciones por no haber sido planteadas en el juzgado de instrucción. No había forma de probar los daños ni las amenazas”.

Ante la consulta respecto a la figura por la cual se imputa a varios de los docentes, la cual está denominada como violación de domicilio, Papa aseguró que “La violación de domicilio es un delito menor, con pena máxima de 2 años. Acá lo que nosotros buscaremos tras habernos notificado el viernes de este procesamiento, plantearemos el recurso de casación porque consideramos que los trabajadores deben ser sobreseídos. No hubo un delito de marco de violación de domicilio, fue una poblada y el contexto en el que ocurrió esto entendemos que no se condice con lo que plantean desde la justicia”.

Finalizando, Papa aseguró que a sus representados les correspondería una pena de 10 días hasta 2 años en relación a lo argumentado por el fiscal, siendo un delito menor. A partir de esto concluyó: “Recién estamos en el procesamiento, faltaría la elevación a juicio y demás. Nosotros plantearemos el recurso de casación y utilizaremos las herramientas jurídicas que tengamos a disposición, además no corresponde el pago de ninguna fianza, había un embargo preventivo que se llevó a cabo y planteamos que los daños no estaban probados, que luego fueron bajados. Por ahora, el procesamiento no mancha el legajo docente de mis defendidos, no tiene incidencia en el legajo a menos que sean condenados”.