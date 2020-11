Malestar de padres y alumnos por decisión del CPE de no permitir actos de fin de año de forma presencial

Si bien desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) no se ha emitido un comunicado oficial, sí se enviaron circulares internas a los directivos de las escuelas y los colegios confirmando que no se autorizarán actos de fin de curso de forma presencial y que los mismos deberán realizarse de forma virtual. La medida ya generó polémica y malestar entre papás y alumnos que consideran que estando habilitadas la gran mayoría de las actividades, no se permita que los chicos tengan su acto de fin de curso.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Daniel Roquel, diputado provincial comentó que haciéndose eco de esta situación, había presentado un proyecto que terminó en Comisiones sin tratamiento, donde pedía que cumpliendo con todos los protocolos de distanciamiento y cuidado, se realicen los actos de fin de curso en todos los niveles, en toda la provincia.

“Nosotros nos hicimos eco del reclamo de alumnos y padres que se contactaron con nosotros, yo estoy convencido de que esto se puede hacer si hay voluntad y sin poner en riesgo a las personas que asistan. Se puede conseguir un lugar al aire libre, con protocolos, con distintos días de asistencia y demás. Con los protocolos y trabajando con el Ministerio de salud se debería poder llevar adelante”.

Por otro lado, Roquel agregó: “En un restaurante pueden haber 50 personas comiendo o tomando una cerveza, pero no pueden haber 30 chicos en un patio teniendo su acto de egreso. Los comercios abrieron con protocolos, creo que con protocolos esto se podría llevar y a los días que nosotros emitimos el proyecto, al otro día salió Suarez More diciendo que lo estaban evaluando y luego desde el Gobierno dijeron que esto no se iba a hacer. Uno se pone en el lugar de alumnos y padres y es triste, ayer hubo un velatorio en casa rosada por Diego Maradona y no se respetó nada. Realmente se debería y se puede llevar a cabo los actos escolares”.

Finalizando, Roquel fue consultado por la decisión política establecida con no autorizar los actos de fin de curso y las presentaciones de actos de diplomatura para la entrega de diplomas en ciertas ramas educativas. A partir de esto concluyó: “Es una lastima que no se autorice sólo a los jóvenes del secundario o primario, no entiendo el porque la negativa a tratar de ver o buscar algún tipo de solución. Hemos visto que otras actividades educativas o de otra índole han llevado adelante los actos al aire libre con o sin protocolo, es lamentable en el caso de los chicos de colegios secundarios no poder darles un punto final a una etapa hermosa de sus vidas como es el secundario. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto y creo que sería una gran idea pensar esto y poder llevarlo adelante con el consejo provincial de educación”.