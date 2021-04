Trabajadores de ENAP Cabo Vírgenes terminaron aislados tras dar positivo el chofer del colectivo

Once (11) trabajadores de la empresa ENAP que trabajan en el yacimiento Cabo Vírgenes están aislados y al menos uno ya arrojó positivo de COVID19. La situación se generó el viernes pasado cuando fueron hisopados para poder subir al yacimiento. El resultado de todos fue negativo, y emprendieron el viaje pero tras presentar síntomas, el chofer que los llevó en colectivo, dio positivo y eso provocó la lógica preocupación.

Hoy al menos uno de ellos ya fue trasladado a Río Gallegos con COVID19, Se trata de Daniel Bark, quien en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, señaló "el viernes subimos a yacimiento hisopados, que es condición para poder viajar, pero después el chofer terminó dando resultado positivo. Hoy yo tengo COVID19".

"Gracias al Sindicato logramos aislarnos pero no sin escuchar la disconformidad de ENAP porque para ellos con estar aislados ya estaba bien. De hecho nos mandaron a todos a trabajar" comentó Bark, quien confirmó que en el viaje de 3 horas con la calefacción prendida del colectivo "fuimos 11 pasajeros".

"No es culpa del chofer porque de hecho los protocolos no los obligan a hacerse los testeos, pero de todas formas no tuvimos control de ningún tipo en estos días desde el viernes" detalló.