Susana Giménez y su crítica al gobierno nacional: “No voy a vivir en Argenzuela”

Instalada en Uruguay desde el año pasado, Susana Giménez sigue muy de cerca las noticias argentinas. Un día después de ser trending topic, tras caer en una fake news, la diva dio una nota donde explicó su error, contó cómo ve la situación en nuestro país y cuestionó con dureza al presidente Alberto Fernández: “No voy a vivir en Argenzuela”.

Este miércoles, la diva de los teléfonos tuvo un mano a mano con Jonatan Viale. Allí contó que le angustia mucho la situación actual del país: “Veo noticieros y me parece irreal haber vivido una época fabulosa de la Argentina”. En este sentido, hizo hincapié en la problemática de la inseguridad y sentenció que “es tan terrible como el virus”.

Consultada alrededor de la puja por la apertura de las escuelas, Susana opinó: “Las clases hay que darlas presenciales. Nos esperan generaciones de jóvenes que van a sufrirlo. Además dicen que los contagios en los colegios son pocos, no debería ser un problema”.

Si bien aclaró que por el momento no quiere regresar al país, remarcó que su estadía en Uruguay no va a ser definitiva. “Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Lo que no quiero es Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Porque trabajé mucho en Venezuela y hoy lo veo y se me caen las lágrimas”, comentó.

En esta línea, hizo una comparación con nuestro país y aseguró: “La gente esta deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono. Están acostumbrados a recibir y a mendigar y no es así. Nosotros somos una generación que del trabajo hacíamos una cultura. En cierta manera, eso se perdió porque la gente se acostumbra”.

El tuit que eliminó

Este martes, la diva se volvió tendencia en las redes sociales al compartir un audio de WhatsApp falso de Alberto Fernández en su perfil de Twitter. Tras una intensa lluvia de críticas, a los 40 minutos eliminó su tuit, pero ya era tarde: la capturas la dejaban al descubierto.

Al ser consultada por Viale, explicó: “Nunca pongo Twitter porque es muy agresivo. No es mi estilo. Pero estaba viendo que se suicidó el mánager de El Puma, que yo lo adoraba y nos veíamos siempre y lo quería muchísimo. (...) Pero pasé, vi una cosa que la apreté para escucharlo y no se qué hice... ¡Se me fue!”.

Fiel a su estilo, la diva contó que su hermano la llamó: “Me dice ‘¿qué pusiste?’ Le expliqué que no había hecho nada y que no sabía cómo hacer para borrarlo. Me dio directivas por teléfono y lo borré”. “Los tres puntitos, las tres rayitas”, agregó divertida.

A modo de cierre, concluyó: “No es mi estilo la agresión. Yo puedo pensar lo que quiera, pero jamás ofendería a nadie públicamente. Además era un fake news que todo el mundo se daba cuenta. ¡Fue un papelón!”.

FUENTE: TN.