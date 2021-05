Están prohibidas por una resolución del 2002: piden poder realizar actividades deportivas dentro del Parque Nacional

El pasado viernes se reunieron en Río Gallegos, un grupo de kayakistas y deportistas con el fin de poder avanzar en una presentación ante las autoridades de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares que les permita poder realizar la práctica deportiva dentro de la jurisdicción del Parque limitada por la vigencia de una resolución que data del 2002 que prohíbe navegar y realizar deportes en el área.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el abogado Gabriel Giordano que patrocina a los impulsores del pedido señaló "se está pidiendo la abolición y/o sustitución de la Resolución Nro. 13 que data del mes de enero del año 2002" y agregó "es el único Parque Nacional que tiene una restricción de este tipo desde hace más de 20 años".

Sobre la situación, el letrado sostuvo "hay una orfandad muy importante" y acotó "en esa resolución no se dice porque la prohibición de estas actividades, entonces un grupo de ciudadanos se acercó y me pidió mi asesoramiento para hacer esta nota y los pasos siguientes, que ojala sea el dialogo entre todos" señaló el letrado, que continuó "esto no es contra nadie, es a favor de todos los ciudadanos y le pedimos a Parque Nacionales que hagamos una mesa de diálogo, para que comencemos a trabajar en una solución acá y no tengamos que llegar a una instancia judicial”.

"Hoy pudimos presentar esta misiva que ya se venía trabajando, y la idea es que no termine en un amparo para que la Justicia determine el grado de validez de nuestra presentación" y agregó "son más de 70 las personas que patrocino en esta presentación y ahora tienen 72 horas para obtener una respuesta".

"El planteo es encontrar una mesa de diálogo, sin pelearse con nadie" reiteró.