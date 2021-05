Jornada laboral personal de salud: "Es muy importante lo que se está logrando"

Representantes del Gobierno provincial y de los sindicatos APAP, ATE, FATSA- ATSA, FESPROSA-APROSA y UPCN acordaron los términos de los artículos 27, 28 y 29 del proyecto de Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) Sectorial que refieren a la jornada laboral para el personal de la Salud.

De esta forma queda establecida como jornada laboral simple, normal y habitual para todo el personal: 144 horas para los regímenes full-time (dedicación exclusiva) y 120 horas mensuales para los part-time. En tanto en los artículos 28 y 29 se establecen la asignación de funciones y movilidad de los trabajadores y las trabajadoras.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, José Navarro, paritario de ATE Santa Cruz, dijo "fue un tema muy debatido, venimos desde hace años trabajando con este CCT sectorial de salud y empezamos a delinear algunas cuestiones importantes" y agregó "la complejidad de poder darle forma a este CCT es una discusión que empieza a tomar forma y eso es importante".

"Esta semana podríamos cerrar de forma completa el tema de la carga horaria, modalidades operativas y demás temas laborales, lo cual cerraría al menos algunos articulados del Convenio" adelantó Navarro, que agregó "esta discusión va encausándose y empieza a tomar forma".

Sobre el reclamo que llevan adelante el sector de enfermeros autoconvocados quienes sostienen que no se sienten representados por los Sindicatos que participan de la paritaria, aseveró "es peligroso apostar a la antisindicalización" y aclaró "todo planteo es legítimo y cada compañero tiene derecho a plantearlo, pero lo que no se puede debatir es que en la paritaria hay 5 sindicatos con representación legal dentro de la paritaria, por ende decir que no tienen representación, no es cierto".