Crimen de Fabián Gutiérrez: quedó firme el procesamiento y quedan todos detenidos hasta el juicio

Lo aprobaron en la última sesión del Concejo Deliberante. Sostienen que hay números que "no cierran" de los fondos destinados a la cuenca para el manejo de la emergencia sanitaria que generó la pandemia. El concejal Carlos Godoy aseveró que hay acuerdo de todos los sectores sobre el pedido.

Así lo dijo Soraya Cvitanic, mamá de Diego Jaramillo tras el fallo de la Cámara Oral Penal. "Me hicieron esperar afuera y ni siquiera me hicieron pasar a escuchar el fallo" dijo. Están evaluando recusar el fallo porque asegura "de esta Justicia no se puede esperar nada".