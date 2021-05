Bono por Desempleo de ANSeS: cómo anotarse para cobrar hasta 10.000 pesos

Ante despidos de trabajadores en relación dependencia sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y el Ministerio de Trabajo otorgan la Prestación por Desempleo.

Esta asistencia consiste en un bono de entre $ 6.000 y $10.000 que se acredita entre 2 y 12 cuotas calculadas según los ingresos del desempleado y los meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años cobrarán el beneficio durante 6 meses más.

Durante la vigencia del beneficio se podrá continuar accediendo a asignaciones familiares (ordinarias y extraordinarias) y a la obra social afiliada. Además, el período de cobro del bono se computa como antigüedad para fines previsionales.

Además, a principio de año el organismo previsional anunció que todas las personas que hayan finalizado el cobro de su Prestación por Desempleo entre febrero 2020 y abril 2021, tendrán pagos adicionales hasta el 31 de mayo de 2021, información que podrán conocer en https://www.anses.gob.ar/informacion/pagos-adicionales-de-desempleo

Requisitos para acceder

Encontrarse desempleado habiendo sido trabajador en relación de dependencia despedido sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas.

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Estar comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo 24.013.

Amparado por las leyes 24.013 de Empleo, 25.371 del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para los Trabajadores Comprendidos en el Régimen de la Construcción y 25.191 de Trabajadores Rurales, este beneficio no cubre a todos los trabajadores ya que no podrán acceder quienes:

Perciban prestaciones previsionales (excepto pensiones directas o derivadas de carácter contributivo).

Perciban cualquier prestación no contributiva, excepto la pensión vitalicia ex combatientes del Atlántico Sur.

Se encuentren contratados bajo la modalidad de pasantías.

Perciban otra retribución o ingreso por cualquier actividad desempeñada.

Hayan renunciado o cesado en la relación laboral de mutuo acuerdo con el empleador o hayan optado por el retiro voluntario.

Perciban a través de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) una prestación dineraria por accidente de trabajo o enfermedad profesional. No existe incompatibilidad cuando el trabajador deja de percibir la prestación de la ART en razón de producirse el alta médica o la determinación por resolución de un grado de incapacidad permanente definitiva inferior al 66%.

Pertenezcan a los siguientes regímenes: Trabajo Agrario (se rige por Ley 25191, Decreto 453/2001 y Resolución MTEySS Nº 543/04), servicio doméstico, administración Pública Nacional, Provincial y Municipal y/o establecimientos privados de enseñanza y personal docente de instituciones universitarias privadas.

Documentación necesaria para realizar el trámite

Para inscribirse al beneficio, la ANSeS pide el DNI original más una copia y la documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del trabajador fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta o partida de defunción.

El trabajador cobraba por una Aseguradora de Riesgos del Trabajador (ART) al momento de producirse la finalización del trabajo: alta médica definitiva o resolución por la que se determina un grado de incapacidad laboral permanente definitiva inferior al 66%. Si el porcentaje es mayor y se encuentra tramitando el Retiro por invalidez, deberá presentar un certificado médico de aptitud laboral acorde a su salud.

El trabajador tenía una enfermedad no adjudicable al ámbito laboral al momento de producirse la finalización del trabajo: certificado médico de aptitud laboral.

