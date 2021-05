El representante de Alex Caniggia contó que renunció a MasterChef “porque era muy sacrificado”

En la semana se confirmó la súbita renuncia de Alex Caniggia al reality gastronómico MasterChef Celebrity (Telefe). La noticia sorprendió tanto a la producción del exitoso programa como a los seguidores del mismo.

“Ya cumplió su ciclo, la pasó bárbaro, pero pensó que ya era momento de no estar más”, dijo el representante de Caniggia, Fabián Esperon, cuando se dio a conocer la noticia. “Todo fue el miércoles, no se presentó porque no quería estar más”, agregó.

El hijo de Mariana Nannis dejó de asistir a las grabaciones y, según las palabras de su representante a este medio, “cumplió su ciclo, pensó que ya era momento de no estar más”. Por otro lado, trascendió que las últimas devoluciones del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis lo llevaron a tomar una decisión que ya venía procesando.

La partida de Alex, uno de los participantes más queridos por el público, generó una repercusión ineludible y, si bien el anuncio de su salida se verá en las próximas semanas dado que el ciclo es grabado con antelación, Esperón volvió a hablar de la renuncia de su representado y dio más detalles.

“Estaba haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario”, contó en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. El representante explicó que Alex está viviendo en un country en Hudson y que tenía un viaje extenso hasta los estudios de Martínez, sumado a las horas de grabación. “Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación”, remarcó, y habló de cómo no se esperaba llegar tan lejos en el reality, a un paso de las semifinales.

“A veces me dice que la presión que siente es la natural de un programa de televisión donde tiene que hacer una presencia diaria, y haber llegado donde llegó me parece increíble y a él también. Si llegamos a este punto es por la buena onda que hay con él”, añadió Esperón.

Caniggia, por su parte, había posteado en sus redes sociales un fuerte mensaje antes de que trascendiera su renuncia. “Donde pisa el más pij... siempre deja huella. Ya sea en Buenos Aires o en la lujosa Marbella. Miren esta cara, que no encontrarán más bella. ¡Tengo todo lo que tiene que tener una estrella!”, escribió Alex, a quien de todos modos se lo podrá ver esta noche en una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity.

