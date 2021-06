Ponen a disposición de los vecinos afectados por cortes en los servicios de gas y luz el gimnasio Indio Nicolai

Esta mañana, las secretarias de Desarrollo Comunitario, Alejandra Vázquez y de Coordinación Ejecutiva, Claudia Picuntureo, junto a su par de Obras Públicas y Urbanismo, Lucas Otín, realizaron una recorrida por los barrios Bicentenario I, II y III con el objetivo de entrevistarse con los vecinos que fueron afectados por los cortes en los servicios desde ayer.

En este marco, la titular de la cartera social de la Comuna, Vázquez explicó que “hicimos una recorrida con compañeros de la Municipalidad que nos hacían el apoyo para hablar con los vecinos. Es de público conocimiento que en algunos barrios hubo cortes o disminución en el servicio gas, también problemas con la luz lo que afectó seriamente a las familias del sector. En la jornada, hicimos una recorrida para hablar con los vecinos. Se nos informó que paulatinamente se fue restaurando la red de gas y con ello la calefacción”.

Sin embargo, como se desconoce si esta situación puede repetir, en el marco del Plan Invernal se ha puesto a disposición el gimnasio Jorge “Indio” Nicolai para atender la posible necesidad de albergue para familias que requieran estar alojadas por estas circunstancias.

La funcionaria recordó que “trabajamos articuladamente con distintos organismos, incluido el Ejército, que nos hace el aporte de las camas para este tipo de eventualidades. Además hemos planificado una red de contención con el área de Cenines a través de un esquema de emergencia donde los vecinos pueden comunicarse con 108 para estar atentos a cualquier tipo de circunstancia”, concluyó.

Desde el Municipio de Río Gallegos se manifestó la preocupación por los inconvenientes que no debieran generarse ya que las bajas temperaturas, y los problemas que eso genera, no son sorpresivas en la ciudad, si no que se trata de situaciones totalmente previsibles. Los funcionarios y funcionarias expresaron a los vecinos que toda la Municipalidad está a disposición para ayudar en lo que haga falta ante cualquier requerimiento.