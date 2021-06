Nico Vázquez y su esposa Gimena Accardi se salvaron de quedar atrapados en el derrumbe de un edificio que colapsó en Miami. En un audio que mandó por WhatsApp a TN Show y otros medios, el actor se quebró al recordar la forma en la que evitó morir en la tragedia. “Estuvimos cerca de no contarla”, aseguró.

Vázquez explicó que mandó el mensaje para “dar tranquilidad” a todos los que se preocuparon por ellos. “Todavía seguimos en shock”, comentó. Luego, siguió: “Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar. Estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte y con una diferencia de seis segundos, se movió el ascensor y arrancó una polvareda muy fuerte. No entendíamos qué pasaba”.

El ex Casi Ángeles indicó que después de unos momentos cayó en la cuenta de que lo que había pasado era que se cayó parte de lo que era el estacionamiento. “Había autos hundidos, alarmas sonando. Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla”, aseguró.

Segundos después, según si relato, se escuchó un estruendo “imposible de relatar” porque no lo había sentido nunca en su vida. “Parecía un terremoto o un ataque”, aseveró. La voz del actor, en el mensaje que mandó, se quebró cuando recordó que no podía verle la cara a Accardi.

“Estábamos uno al lado del otro y teníamos una nube de polvo tan grande que no nos podíamos ver. Ahí es cuando Gime corre y se golpea la cabeza. Le sale como un huevo muy grande y eso me asustó”, precisó.

En el estremecedor mensaje, Vázquez recordó que su mujer tenía mucha sangre tras el impacto: “Ahí se hizo un silencio. Nos encontramos todos entre los escombros y los vecinos salieron a auxiliarnos”. Sobre el final, remarcó: “Estamos vivos de milagro”.

Los mensajes de los actores

La pareja estaba alojada en uno de los departamentos del edificio que se derrumbó en Miami durante la madrugada. Antes de enviar un audio, los dos comunicaron que estaban fuera de peligro a través de las redes sociales.

TN Show confirmó que la parte donde se alojaba el matrimonio, en el tercer piso, quedó intacta, aunque aún no se conoce cuándo y de qué forma podrán ingresar para retirar sus pertenencias.

El edificio, ubicado cerca de la playa en Florida, sufrió un derrumbe parcial. El incidente ocurrió cerca de la 01:30 de la madrugada entre las calles 88 y Collins Avenue y, por el momento, se ignoran los detalles sobre las causas que pudieron provocar la tragedia. Bomberos y rescatistas buscan personas debajo de los escombros.

FUENTE: TN.