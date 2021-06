Celso Saralegui es un reconocido vendedor ambulante de nuestra ciudad que tiene sus carros de venta de comida en la ría. A fines de marzo le allanaron sus puestos, su casa, la de su madre y hasta la de un empleado porque la Policía investigaba un robo ocurrido en Autoservicio Alvear, un comercio ubicado en esa calle al 900.

El motivo: Celso tiene una camioneta Chevrolet S10 color gris oscuro y la camioneta que estuvo vinculada al hecho delictual era una similar, pero de color negro. Por haber ocurrido en horas de la noche, la confusión llevó a un gran malentendido que hoy, casi tres meses después, sigue sin resolverse, aunque parezca increíble.

"Sigo con mis pertenencias secuestradas y también mi camioneta S10", dijo Celso en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, donde agregó "ese día estaba en el Hospital con una amiga y después me fui a mi casa a hacer huevos de pascua. Ya quedó demostrado en la causa que esto fue así, pero a mí todavía no me devolvieron nada".

"Ando en taxi, en auto prestado o molestando a alguien que me lleve" contó, para agregar "ya demostré que no hice nada, pero parece que el inocente la pasa peor que los que son culpables" y continuó "es mi herramienta de trabajo y la necesito"

Tras los allanamientos de la policía, recordó "me rompieron la cerradura de los carros, allanaron mi casa, la casa de mi mamá hasta la de un empelado y demostramos que no teníamos nada que ver, que se equivocaron, que somos gente laburadora, todos nos conocen".

"Ni disculpas nos pidieron y encima no me devuelven mis cosas, tienen mi camioneta, pertenencia y hasta 40 mil pesos que tenía en la guantera de la recaudación y que sigue secuestrado".

"Me tuvieron preso 20 horas, mientras hacían los allanamientos y no encontraron nada porque se equivocaron, yo no tenía nada que ver. Mi único delito fue tener una camioneta parecida a la que usaron para robar en el comercio de calle Alvear".

"Mi abogado hizo una presentación a la jueza Roxana Suárez, para que me devolvieran todas mis cosas y mi camioneta y saben cuál fue la respuesta: "No al lugar" eso nos respondió", contó para finalizar.