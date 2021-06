El caso de pishing que afectara a la reconocida abogada Yamila Bórquez en sus cuentas de la Sucursal Río Gallegos del Banco Galicia, va encaminado a solucionarse, no sin antes haber tenido que realizar una serie de presentaciones administrativas y judiciales y hacer visible su caso, para evitar que otros vecinos cayeran en la misma estafa cibernética.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la abogada explicó "esto fue el 28 de mayo, cuando me sacaron el dinero que tenía en mi cuenta en pesos y mi cuenta en dólares y encima gestionaron un préstamos de más de un millón de pesos que nunca pedí".

"Recibí muchos mails de la entidad bancaria, recibí uno de estos correos, lo abro y este correo me avisaba que mis cuentas habían sido bloqueadas. Desde ese momento no pude operar más en esas cuentas" recordó, al tiempo que por su situación de covid19, no pudo concurrir personalmente a la Sucursal hasta varios días después.

"El 1 de junio sacan un préstamo de más de un millón de pesos, a devolver en 70 cuotas de más de 79 mil pesos. Es decir que además que me sacaron todos mis ahorros tramitaron un préstamo a mi nombre, que yo no pedí", sentenció.

"Después de varios trámites, la gente tiene que saber que se puede presentar carta documento al Banco, donde deje registro e informando al Banco esta transacción irregular, donde se hizo suplantación de datos, además de la denuncia respectiva a Fiscalía" dijo la letrada, que continuó "iniciaron una investigación interna y después de mucho reclamo, está en trámite la devolución de mis ahorros y la anulación del préstamo".

"Yo no operé ni suministre mi token a nadie" aseguró, para detallar "me cierran las cuentas por el movimiento sospechoso, por eso me cierran las cuentas pero después de que autorizaron e hicieron todas las operaciones" dijo.

"Hay una falla del sistema evidentemente, y creo que se debe alertar a la población para que estas cosas no le pasen a otra gente" dijo, para continuar "es preocupante porque hay muchos casos como lo que me pasó a mí".