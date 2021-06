Caso Matías Oyarzo: "La Jueza ya incorporó al expediente el pedido de prisión preventiva"

Mientras continúa evolucionando favorablemente la salud del joven Matías Oyarzo (15) tras haber sido atropellado en la Autovía 17 de Octubre el sábado 19 de junio pasado, la familia avanza a la par con las presentaciones judiciales de rigor, sobre todo porque quien lo atropelló identificado como Jorge Alberto Ramps ya tiene antecedentes por situaciones similares.

La familia pidió la prisión preventiva para el sujeto, quien es corredor de carreras y aquel día arrastró casi 50 metros el cuerpo de Matías mientras manejaba su camioneta una VW Amarok.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el abogado de la familia de Matías Oyarzo, el doctor Sergio Luis Macagno, detalló "logré confirmar que se ha incorporado al expediente judicial, nuestro pedido de prisión preventiva basado en los antecedentes del conductor de la camioneta" y sobre el tiempo que demandaría una decisión al respecto aseveró "estamos dentro de los tiempos, pero sabemos que la jueza se expedirá a la brevedad".

El letrado confirmó que es la jueza Roxana Suárez la que interviene en la causa y adelantó "Juan el papá de Matías me confirmó la decisión de constituirse en querellante dentro del proceso" y agregó "este sujeto es corredor de carreras y no puede usar la Autovía como una pista de carreras, y además no es el único antecedente que tiene este señor incluso en otro hecho con un desenlace más trágico".

"Iba a más de 100 km por hora, y en vez de frenar y asistir se fue" y agregó "esta persona tenía vigente un carnet profesional para conducir que estaba a punto de vencerse, por ende le vamos a pedir a la jueza que inicie una investigación para ver en qué circunstancia se otorgó ese carnet, sabiendo los antecedentes que esta persona tenía y porqué hace pocos días estaba pagando un dinero de unas multas, para tramitar la renovación de su licencia".

Consultado sobre si Ramps se puso en contacto con la familia de Matías al ocurrir el accidente dijo "envió un mensaje varios días después, se puso a disposición pero no pidió perdón" y acotó "es el tercer antecedente al menos que tiene esta persona, en dos antecedentes anteriores con deceso de personas".