El joven Matías Oyarzo (15) se recupera desde su casa tras haber sido atropellado en la Autovía 17 de Octubre el pasado sábado 19 de junio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan "Totty" Oyarzo papá de Matías dijo "toda la familia está muy contenta, somos un montón, así que esa fue mi prioridad, contarles que está bien, mejorando y que evitáramos en lo posible juntarnos todos, porque todos lo querían venir a ver".

"Está más animado, de buen ánimo, el doctor nos dice que tenemos que cuidar mucho sus caderas, ver cómo va evolucionando porque la fractura tiene que sellar bien, pero es joven y nos dicen que seguramente se va a recuperar rápido. Al mismo tiempo seguimos su evolución neurológica y si bien sigue estando monitoreado por los médicos, él ya esta en su casa".

Al ser consultado sobre cómo le contó lo ocurrido dijo "no se acuerda lo que pasó, me pidió el celular y ahí le conté porque seguramente iba a ver todo lo que se había publicado. Le conté y no lo podía creer, incluso pasamos por el lugar donde pasó todo y quedó medio mudo y se sonrió. Por suerte tomó todo bien".

Matías fue atropellado por Jorge Alberto Ramps quien conducía su camioneta VW Amarok a alta velocidad y terminó arrastrando al joven casi 50 metros ocasionándole severas heridas.