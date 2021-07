Corte de luz: "El viento cruzado generó la falla y las complicaciones en el suministro eléctrico"

Un inesperado corte de energía eléctrica afectó a cuatro localidades de la provincia durante poco más de dos horas pasadas las 14 hs. de este domingo 11 de julio. "Comunicamos que el corte de energía en las localidades de Río Gallegos, El Calafate y la cuenca carbonífera es motivo de una falla bifásica en la línea de alta tensión de 500 Kv desde Pico Truncado a La Esperanza, según nos informa Transener" fue el comunicado oficial emitido por SPSE para informar lo sucedido.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nelson Gleadell, presidente de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) explicó "es un hecho muy positivo que tenemos una línea de 500 Kv, pero esto también conlleva que hay factores climáticos como el viento que cruzan estos 564 km de distancia, generando inconvenientes".

"Tuvimos viento cruzado muy fuerte el domingo, constante de 80 a 100 km, que hace que los cables se tambaleen y esto termina generando una falla y el corte de línea" precisó Gleadell, que agregó "si bien no es siempre, cuando tenemos esta amplitud de viento y cruzado, termina activando fallas que hacen cortar al sistema".

El titular de SPSE pidió "disculpas por la situación" y aseveró "estamos esperando la evaluación final de Transener sobre lo ocurrido".

Consultado sobre la no puesta en funcionamiento del protocolo de activación de la reserva fría Río Chico, explicó "estamos retomando la obra, haciendo las gestiones con Camuzzi Gas del Sur que inició una demanda" y explicó "le pedimos a la empresa poder tener gas para poder encender las turbinas y tenerlas en marcha al menos por 6 horas. Encendiendo los equipos todos los días un tiempo, nos permitiría poder contar con la totalidad de caudal de la reserva y estar con un plan alternativo en caso de necesitarlo. Hoy no tenemos gas y eso no es posible, pero estamos negociando para garantizar ese suministro".