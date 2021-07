Las declaraciones del diputado Matías Mazú, presidente de la bloque oficialista en la Legislatura Provincial de dejar el debate de la Coparticipación para el año 2022, no cayó nada bien sobre todo entre los jefes comunales que esperaban que la discusión sobre el reparto de los recursos empezara a debatirse este año y finalmente encausar la distribución de fondos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Eloy Echazú, Diputado por el Municipio de Río Gallegos no compartió la posición de dejar la discusión de la coparticipación para el año entrante y dijo "no estoy de acuerdo" y agregó "la realidad que tienen algunos no es la realidad de todos, ni tampoco los tiempos".

"Si bien los intendentes deben estar al frente de esta discusión, los diputados tenemos que comprometernos con esta discusión, porque es dinero de todos" acotó.

"No estoy de acuerdo con lo dicho con Mazú, yo no tengo problemas en debatirlo con mis pares. Nosotros, los legisladores, también tenemos que generar el debate y sobre todo los Diputados por Municipio que son los representantes de cada intendencia en la Legislatura".

"Somos 14 Diputados por Municipio, es necesario que todos digan qué piensan" sentenció Echazú, que agregó "fui el primero en plantearlo a principios de mi gestión y lo reiteré a principios de este año. No puede ser que sigamos dilatando el tema" concluyó.