A poco de jubilarse, el director general de Enlace y Ceremonial de la Municipalidad de Río Gallegos Jorge Avilez, tuvo un reconocimiento especial y emotivo. Autoridades de la Comuna, compañeros actuales y ex compañeros asistieron a la ceremonia en la que se impuso su nombre a la Sala de Situación de la Dirección General de Ceremonial y Enlace Institucional del edificio central.

La Municipalidad será el único socio en la Sociedad del Estado. El Secretario de Hacienda, Diego Robles, aclaró que no se busca "ni privatizar el Municipio ni convertirlo en sociedad, lo cual sentenció "es imposible y quien lo piensa no sabe nada de las reglamentaciones en vigencia". Dejó en claro que no se va a echar a municipales ni tampoco significa que se les saque trabajo y enfatizó "es todo lo contrario".