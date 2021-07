EspacioMOMA: Juane Braccalenti se presenta en el Teatro Municipal con dos funciones

Este sábado 24 de julio se presentará en el Teatro Municipal "Héctor Marinero" con 2 funciones a las 20 y 22 horas, el cantante local Juane Braccalenti, quien presentará su espectáculo "Raíz Esteparia" artista reconocido por el Concejo Deliberante de Río Gallegos y postulado para los Premios Grammys 2021.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juane Braccalenti dijo "terminamos el ensayo y ya tenemos todo listo para mañana, con mucha expectativa porque es muy lindo volver a tocar con público" y agregó "siento que las canciones tienen que ver con lo que somos los santacruceños así que este público es muy especial".

"Hoy me estoy adaptando en mi vuelta a Gallegos. Soy profesor de música en la Escuelita Re Sí y estoy en este proceso de volver a reencontrarme con mi gente. Siento mucho cariño de la gente" dijo el cantante, que agregó "soy nacido en Río Gallegos, a los 13 años empecé a cantar y me terminé de formar en el Conservatorio Provincial de Música. Integre varios grupos cantando folklore y también me volqué un poco hacia el rock. Pero soy un enamorado de la música patagónica, en casa se escuchaba Hugo Giménez Agüero, Micky Gallardo, Guajardo y fue imposible no seguir ese camino".

Sobre su postulación para los Premios Grammys 2021, dijo "fue una locura, algo increíble, me avisó el productor Leandro Álvarez quien presentó el material para la premiación. Es muy loco la repercusión que tuvo mi trabajo. Me ha llamado gente de todos lados muy interesada en el material. Es un sueño", aseveró.