Caso Marcela López: "A veces siento que ya no puedo más"

Marcela López lleva 72 días de desaparecida. Este domingo, familiares, amigos y vecinos se sumaron a una movilización que le reclama a la Justicia la apertura de otras vías de investigación para saber qué pasó con la mujer, y que la causa no quede "parada" sobre una sola hipótesis.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Rocío González, hija de Marcela aseveró "fue un día muy difícil en lo personal, la verdad que nunca pensé que iba a estar detrás de una marcha, pidiendo por mi mamá. Todos estos días han sido una locura, desde el primer día".

"Ver a mi abuela en la marcha fue fuerte, ella tiene casi 80 años y obviamente tratamos de cuidarla mucho porque es un dolor inmenso todo. Es una pesadilla esto" aseveró la hija.

Después de casi una semana de trabajo, finalmente la familia le dio curso al pedido de apartamiento de la Jueza Valeria López Lestón de la causa, "hoy debe haber ingresado la recusación que nuestro abogado el Dr. Trevotich fundamentó en 13 puntos que fueron requeridos y que la Jueza se negó a seguir".

"Para nosotros todo lo que ha ido pasando, es muy impactante. Lo que se encontró en la casa de la ex pareja de mi mamá; el trabajo que hicieron los perros de Marcos Herrero que vinieron a ayudarnos y que gracias a ellos, aparecieron otras cosas. Todo ha sido terrible, en todos los aspectos" señaló Rocío.

Consultada sobre la posibilidad de que se organicen otras marchas dijo "seguramente que sí. En lo personal fue muy duro lo del domingo, estuve un poco en shock. Hoy no quisiera estar en esta situación, me gustaría ser otra persona, se los aseguro. A veces siento que ya no doy más".