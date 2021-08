En principio, el titular del Ministerio de Salud y Ambiente expuso detalles de la actual situación epidemiológica de la provincia. Al respecto, precisó que en la jornada de ayer en 8 localidades se registraron 42 nuevos casos de COVID – 19, con un acumulado de 597 casos activos de y más de 61.000 casos desde el inicio de la pandemia.

“La localidad que mayor incremento ha tenido en los últimos días es Los Antiguos. Dentro del semáforo epidemiológico tenemos la totalidad de las localidades con un riesgo bajo. En Los Antiguos ha habido un mayor incremento y con un brote por el momento. La semana pasado fue la localidad de Perito Moreno, pero gracias a las acciones conjuntas, con el municipio, el área de salud local y el Ministerio de Salud, se logró disminuir la cantidad de casos saliendo del estado de alerta”, detalló.

Sobre los porcentajes de internación en toda la provincia, García comentó que el promedio en toda la provincia es del 31 por ciento y el promedio de intención en camas generales es del 37 por ciento.

En cuanto a la cantidad de testeos, señaló “llevamos superados ampliamente los 242 mil testeos realizados desde el inicio de la pandemia”.

En cuanto a las localidades que actualmente se encuentran en “riesgo bajo”, remarcó que lo que se tiene que plantear es que si bien estarían en el sector verde del semáforo, no significa que haya que disminuir los cuidados ya que el riesgo es bajo pero no inexistente. “Tenemos que cuidarnos para no generar nuevos brotes”, agregó.

En otro tramo del mensaje, García sostuvo que a nivel nacional hay 6 provincias que están teniendo casos positivos, asociados con viajeros internacionales y convivientes con personas que han tenido contacto con estos viajeros, que están en alerta por la cepa Delta. Las provincias son Buenos Aires, Córdoba, Salta, Santa Fe y Tucumán.

“Por lo tanto, los cuidados tienen que ver con que estas personas no ingresen a nuestra provincia, y si lo hacen tienen que tener su testeo, PCR de lugar de origen, para asegurarnos que no ingresen nuevas cepas”, resaltó.

En relación a la campaña de vacunación, señaló que se tiene un total del 75,6 por ciento de la población vacunable con una dosis y casi el 3 por ciento de la población con el esquema completo de vacunación.

“Queremos resaltar que más del 45 por ciento de las vacunas que se aplicaron con la primera dosis tienen ya aplicada la segunda. Y en relación a los indicadores que nos plantea nación sobre el porcentaje de vacunación a las personas mayores de 50 años, nosotros hemos superado en este mes de agosto el 60 por ciento, que era el objetivo que había propuesto nación”, explicó. A la vez manifestó que actualmente se está realizando la vacunación con prioridad a las personas mayores, y para quienes ya hayan cumplido las 8 semanas del periodo interdosis de la vacuna AstraZeneca y las 3 semanas de la Sinopharm. “Estamos completando el esquema con la Sputnik segundo componente y con Moderna que está autorizada para hacer la intercambiabilidad de dosis”, expuso.

“Se continúa con Moderna para aquellas personas que son menores de 18 años de edad que tienen comorbilidades, para tener una prevención iniciada en este proceso. Además, se viene aplicando la intercambiabilidad de la Sputnik como segundo componente con la Moderna en toda la provincia”, amplió.

En ese contexto el funcionario, manifestó: “Estamos trabajando en un proceso de descentralización de la vacunación, apuntamos a los centros de detección para que la gente pueda acceder a la vacuna de una manera más cercana, este proceso, se aplicará en breve para toda la provincia, complementado con Abordaje Territorial desde los centros de salud para la búsqueda activa de personas que aún no hayan sido vacunadas, garantizando así que se complete el esquema de vacunación”.

Con respecto a las vacunas de primer componente, sostuvo que “durante la semana estuvimos repartiendo en distintas localidades de la provincia, se realizó la complementación de la primera y segunda dosis, en el caso correspondiente”.

“Continuamos con las recomendaciones que venimos dando hace tiempo, todas las medidas de cuidados ya que el riesgo existe, sobre todo en las personas que no se han vacunado y evitar así, tener personas internadas o fallecidas a consecuencia de esta pandemia”, finalizó.