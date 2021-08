Jazmín Macchiavelli renunció a su cargo de subsecretaria de las Mujeres de la provincia de Santa Cruz, en sintonía con el pedido el presidente Alberto Fernández de que los candidatos dejen sus cargos. “He decidido presentar mi renuncia de manera indeclinable al cargo de subsecretaria de las mujeres de la provincia de Santa Cruz”, dijo en un comunicado.

“Mi compromiso fue, es y será con las mujeres, no importa el lugar en el que esté, siempre voy a defender sus derechos sin importar nada más”, dice el escrito, y continua: “Mi vocación es ayudar a la gente, cometo errores, a veces las cosas no salen del todo como quiero, pero nada ni nadie me mueve de mi camino”.

“Dejo un gobierno provincial atravesado por demasiadas internas y desconfianzas, donde en la discusión de su propia grieta se olvidaron de la gente, del pueblo santacruceño. Persiguiendo intereses privados o sectoriales, dejaron hace mucho tiempo de ver el bien común”, escribió la presidenta de SER Mujer.

“Dignifiquemos nuestros lugares, ampliemos los horizontes, construyamos una provincia mejor” concluyó la ahora exsubsecretaria.

Macchiavelli asumió el cargo de subsecretaria desde diciembre de 2019. Ahora, se presenta como precandidata suplente para la lista SER Unidos, para las elecciones legislativas de este año.