La llegada de funcionarios de la Administración General de Puertos (AGP) y e informe explicado por una empresa que llevará adelante nuevos estudios sobre el proyecto, reflotó la idea de que se avanzará finalmente con el posible cruce de la isla al continente por territorio argentino, uniendo Santa Cruz con Tierra del Fuego. Sin embargo este proyecto ya tiene más de 50 años de promesas sin cumplir y cientos de estudios técnicos que a lo largo de tantos años, han evaluado cuál es el mejor lugar para concretar el cruce.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Daniel Guzmán de la FePoTra Tierra del Fuego (Federación Popular del Transporte) se refirió a la llegada de los técnicos para empezar con los relevamientos sobre el proyecto del cruce por aguas Argentinas y precisó "el ex ministro Mariano Meoni, cuando vino a la provincia, se reunió con el ex rector de la Universidad de Tierra del Fuego Juan José Castelucci para que desde la institución lleven a cabo el trabajo".

"Desde enero del año pasado, el ex ministro Mariano Meoni, se reunió con el gobernador Gustavo Melella, y desde entonces están buscando locaciones para ver dónde es posible construir un acceso portuario que una la isla al continente dentro de jurisdicción argentina" señaló Guzmán, que agregó "se habla de un cruce que no demande más de 4 horas, debe ser un cruce corto, de no muchos kilómetros de distancia".

"Hace 5 años, la Dirección de Puertos presentó un proyecto que fue un mamarracho, era un trabajo para chicos de primaria, por eso ahora tenemos una real desconfianza. Para nosotros es fundamental que nuestras universidades públicas puedan chequear esto para que no se cometa ningún error" y agregó "no podemos caer en la misma torpeza de que nos vengan a ofrecer cualquier cosa agarrada de los pelos, no lo podemos permitir, tenemos que tener prudencia".

La FEPOTRA le pidió al gobernador Melella que los estudios que se realicen por el cruce por aguas marítimas sean compartidos con las Universidades. Se trata específicamente por los estudios de factibilidad iniciados por la Administración General de Puertos AGP a través de la Consultora Serman & Asociados S.A. La Fe.Po.Tra pidiendo la participación de las universidades nacionales y organismos de competencia.

“Nos referimos, entre otras; a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego UNTDF, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral UNPA, la Universidad Tecnológica Nacional UTN, la Universidad Nacional de La Plata UNLP, la Universidad Nacional de Mar del Plata UNMDP y organismos cómo los Colegios de Ingenieros de Tierra del Fuego y Santa Cruz” señaló Guzmán.

"En Santa Cruz se habla de Punta Loyola como el punto elegido, resta definir dónde será en Tierra del Fuego" señaló y agregó "debe ser un cruce corto, accesible y regular" concluyó.