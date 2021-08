Luciana Salazar y Jorge Moliniers tuvieron a Mariano Martínez como invitado especial para formar el triángulo necesario para la “salsa de a 3″ en La Academia de ShowMatch (El Trece). “No creía que Mariano iba a aceptar y me encontré con una persona increíble en todo sentido, excelente compañero y súper profesional”, dijo Luciana.

“Estoy feliz de estar acá. Jorgito es un amigazo y tiene una energía increíble, lo mismo que Lu, que la conocí ahora y ya son amigos, para mí”, agregó el actor por su parte. Marcelo Tinelli le preguntó por sus videos que se volvieron virales y Martínez contestó: “Las redes son un divertimento, es para pasarla bien. Lo hago para distraerme”, simplificó para luego darle un sentido más profundo. “Es una búsqueda introspectiva que vengo haciendo toda la vida, de poder ser estable y seguro de unos mismo, tener la seguridad de no tener miedo a hacer cosas por el que dirán”, dijo Mariano.

“Te presento a toda mi hinchada”, dijo Martínez y señaló a un costado de la pista, donde estaban sus amigos tiktokers entre los que se destacó More Andrade, una de las más seguidas por los fans locales de la app.

Y luego llegó la música: después de una escena de los videos que se volvieron virales de Martínez, comenzó una coreo caliente al ritmo del clásico “Conga”, de la Miami Sound Machine. Y la química convenció al jurado de La Academia, quienes destacaron la presencia escénica y la soltura del actor para combinar a la perfección con la pareja Salazar-Moliniers: todos coincidieron calificando con 7 (falta el puntaje de Guillermina Valdés, con voto secreto).

“La pasé bárbaro en los ensayos, la pasé bárbaro acá. Fue un cumpleaños”, le dijo Martínez a Teleshow después de su debut en la pista. En la conversación, el actor retomó el tema de sus videos y contó que empezó con TikTok desde el inicio de la aplicación. “Estaba en Oklahoma, Estados Unidos, filmando la película Yo, traidor y la agarré porque siempre me divirtió: antes de que sea TikTok era Musically y ya la usaba. Recibí críticas de algunos programas, se sumaron unos haters y después la usé hasta que me cansé. Retomé ahora, pero lo hago para pasar el tiempo, es un momento. Tampoco es que estoy pesando en qué tiktok voy a hacer”, contó.

Mariano también del video que le grabó a su hija después de las burlas recibidas tras su debut como cantante en Los Mammones (América). “Se lo mandé porque a ella le afecta realmente un poco lo que me ponen en los comentarios. Y yo le digo que no le tiene que prestarle atención, que no hay que leer esas cosas. Es de gente que se esconde detrás de una compu o un teléfono, solo para criticar. Estamos los que somos protagonistas y hacemos, en la vida en general, o los que son espectadores y critican”, disparó.

“A mí me hubiese gustado que en mi debut como cantante esté mejor, más contenido. Pero a último momento agregué cinco temás más de los tres que tenía ensayados. Eso hizo que me ponga un poco más distraído y disperso, pensando en que no me sabía la letra de los temas. Acepté hacerlo, me mandé y lo disfruté. Y me pareció bárbaro, no me gustó tanto mi performance”, dijo sobre su debut. “En chiste le dije a Jey Mammon que me merezco un meme, pero creo que nadie se merece un meme. Pero bueno, están de moda”, analizó.

Con respecto al consejo que le dio a su hija, Mariano sintetizó: “Le dije que lo bueno de esto es animarse, porque la vida pasa: un día te morís y no estás más. Eso es así, hay que saberlo, es una realidad que pasa por alto como si fueses eterno. Y lo que está bueno es animarse a hacer todo lo que vos tenés ganas de hacer. Yo estoy contento porque me llegaron un montón de comentarios positivos de la gente, pero la prensa transmite que yo pedí perdón por mi debut. ¿Qué pasa? Hay algo que está distorsionado”, dijo.

Y agregó: “Hay gente que se suicida por algo como eso, a mí no me da frío ni calor... Tengo una compañera actriz que me dijo: ‘Marian, por un cuarto de lo que te dicen a vos, yo no salgo de mi casa’. Y yo me cago de risa, porque la gente que te dice algo por un hate, te ve en la calle y te pido una foto. Eso es una verdad, porque no se anima a decirte lo que dice”.

Para cerrar, dijo que en las redes “hay comentarios lamentables”. “¡Qué odio que hay, qué frustración! Siempre lo que uno dice de otro, habla de uno. Nada es personal, pero estaría bueno que también ayudemos entre todos y más, los medios masivos de comunicación, a transmitir eso más que otras cosas. Nada más, con buena onda”.

