Negociaciones con YCRT: "Ya entregamos la contrapropuesta y esperamos una pronta respuesta"

Los representantes de la Asamblea de los trabajadores mineros se reunieron hoy con las autoridades de la Intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), para entregar la contrapropuesta elaborada y acordada para continuar las negociaciones que van más allá incluso de un acuerdo salarial, sobre el cual hay mutuo acuerdo de poder canalizar.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Miguel Páez, representante electo de la Asamblea de los trabajadores desarrollada en boca de Mina 5 comentó "hoy pudimos acercar nuestra propuesta, para continuar negociando y trabajando ya que no es sólo el aspecto salarial el que nos interesa resolver".

"Venimos de padecer las definiciones del gobierno macrista que le hicieron muy mal a la mina; de hecho todos los acuerdos salariales que se cerraron no llegaron a los trabajadores mineros. Hoy tenemos compañeros que no cobran más de 50 mil pesos con toda la tarea de riesgo que significa la labor del minero. Desde hace más de 3 años que no hemos tenido un mejoramiento salarial real, por eso se venía reclamando a la actual intervención que escucharan nuestro pedido".

Para Paéz, "se ha dado un paso importante" pero aclaró "de todas formas hay varias discusiones de las que queremos ser parte, ya que si bien vemos mucha inversión en la Usina, y eso es muy bueno, también hace falta invertir en la mina para que los trabajadores puedan continuar con la matriz productiva de sacar el carbón y quemarlo en la usina para generar energía que pueda ser inyectada al país. Hay obras e inversiones muy necesarias y queremos ser parte de este proceso de definir este perfil productivo que YCRT necesita", sentenció el delegado.