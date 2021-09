El gobierno provincial confirmó que el próximo 3 de diciembre se desarrollará la elección para el cargo del Vocal por los Activos ante la Caja de Previsión Social, representación que se encuentra sin ocupar desde hace meses tras la renuncia de Olga Reinoso quien fuera la última representante electa para dicho cargo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Vocal por los Pasivos ante la CPS, Viviana Carabajal, sostuvo "por fin parece que vamos a tener nuevamente conformado de forma íntegra el directorio de la Caja" y señaló "si bien venía cumpliendo casi esta doble representación, es un hecho que desde el 1 de marzo que está sin ocupar y que mi prioridad es representar al sector pasivo".

Carabajal confirmó que hoy presentó una nueva nota en la Legislatura provincial pidiendo por la derogación del Aporte Solidario y dijo "hasta que no me vaya de la Vocalía no voy a dejar de reclamarlo" y agregó "lleve a la privada de la Legislatura mas de 100 notas de jubilados que piden derogar el aporte solidario".

"Hoy presentamos junto a Victorino Cárdenas, el reclamo que es un pedido expreso del agrupamiento de distintos centros de jubilados y ateniendo el constante reclamo y pedido de jubilados de las distintas localidades y que ha sido una constante en toda mi gestión y que hoy por hoy cada vez alcanza a mas jubilados, la derogación del aporte solidario. Obviamente que es un reclamo que acompaño y es muy importante que se sumen centros de jubilados organizados a este pedido que es una necesidad para muchos jubilados que son alcanzados y que impacta negativamente en el bolsillo".

“Aún en estos tiempos tan difíciles donde la pandemia golpeó a todos los sectores no vimos la voluntad política para la derogación de este aporte, si bien presenté un proyecto y existió la intención por parte de algunos diputados pero lamentablemente no se concretó" y señaló "le pedí al presidente de la Cámara de Diputados se haga eco de este reclamo justo que es la expresión de muchos jubilados y se canalice el mismo para generar conciencia en cada legislador santacruceño y avanzar en estos tiempos difíciles donde sin duda, el sector que represento se ha sentido más vulnerable”.