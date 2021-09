El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, encabezó una nueva mesa paritaria de seguimiento para docentes, junto con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, y los representantes de los sindicatos CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA.

Tras la reunión se resolvió -por unanimidad de todos los sindicatos- incorporar al acuerdo paritario cerrado en mayo del 2021 para las y los docentes universitarios, el aumento salarial del 12% se aplicará sobre los salarios de marzo de 2021, con la siguiente distribución: un 6% en septiembre; un 2% en octubre de 2021, totalizando el incremento para dicho mes un 7%; y un 4% en enero de 2022.

Además, a los docentes universitarios se suma el bono por conectividad, que hasta el momento era de $1000, se duplicará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, pasando a ser de $2000 y se sostendrá durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022. Días atrás, el mismo acuerdo fue celebrado por el gremio no docente FATUN, con el cuál también se acordó un bono de $6.000 por el día del no docente, el cuál se abonará en dos cuotas con los salarios de octubre y noviembre.

Asimismo, las partes acordaron realizar una nueva mesa de seguimiento durante la segunda quincena de diciembre de 2021.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la profesora Rita Villegas de CONADU Histórica sostuvo "si bien no fue de total satisfacción, se acerca bastante a lo que pedíamos desde CONADU Histórica y se da en un contexto de negociación donde no todos los sectores de representación queríamos que esto se extendiera más allá del fin del 2021" y acotó "en su momento no firmamos el 35% porque era insuficiente, este nuevo porcentual se acerca más más allá de que también quedará por debajo de la inflación".