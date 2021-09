Choferes mantendrán la protesta frente a Producción: "Nadie nos da una respuesta"

Choferes que transportan personal de las represas bloquean las calles frente al Ministerio de la Producción d la provincia de Santa Cruz reclamando por sus fuentes de trabajo. Afirman que desde junio la UTE Represas Patagonia no contrata a las empresas transportistas en las que ellos trabajan, las que comenzaron a despedir personal y podrían fundir. Denuncian que hace cuatro meses la UTE no contrata a sus empresas, lo que es tomando como una venganza por haber realizado el reclamo que incluyó el corte de acceso a represa La Barrancosa y la Casa de Gobierno, meses atrás.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Roberto Bucarey, secretario general de UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina) Seccional Santa Cruz señaló "seguimos igual, tuvimos un par de reuniones con los Ministros Córdoba y Camino, pero no hemos llegado a ningún acuerdo" y agregó "la provincia nos ofreció un aporte de 30 mil pesos en el marco de un programa, pero me parece que no están entendiendo que es el empresario el que no cumple y que hay empresas que no cobran desde hace seis u ocho meses".

"Pedimos un contrato fijo mínimo de un año para asegurar ingresos, eso es lo que pedimos, no asistencialismo porque no nos sirve es pan para hoy y hambre para mañana" señaló Bucarey que agregó "tenemos contratos vencidos y compañeros que ya les enviaron los telegramas de despido. Pedimos que alguien genere un puente para armar una mesa de trabajo donde estén todas las partes y se resuelva esta situación. Hasta tanto esto no se dé, permaneceremos acá" concluyó.

"Ahora queremos reunirnos con la gobernadora o alguien que de una respuesta concreta a estos planteos" sentenció.