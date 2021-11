En primera instancia, García dio detalles de la situación epidemiológica de la provincia. Al respecto, precisó: “Durante la jornada de ayer en la provincia de Santa Cruz hubo cero casos, razón por la cual actualmente tenemos un total de 21 casos acumulados activos, dentro de los cuales uno de los casos es positivo para cepa delta”.

Por otra parte, comentó que las localidades se encuentran en bajo riesgo epidemiológico. “Las acciones de prevención continúan realizándose a través de los distintos sistemas de control de personas asintomáticas en lo que es el llamado programa Prevenir a través del cual se hace la búsqueda de casos que no presentan síntomas y se complementa con el sistema Detectar qué es para aquellas personas que presentan algún síntoma y que requieren ser hisopadas para determinar la existencia o no del COVID – 19”, remarcó.

Comicio Electoral – Hisopados para autoridades

En otra parte del mensaje, el titular de la Cartera Sanitaria Provincial focalizó su atención en las elecciones legislativas que se llevarán adelante el próximo domingo 14 de noviembre. En ese sentido, manifestó que desde el Ministerio de Salud y Ambiente se estará realizando el monitoreo de todas aquellas personas que sean autoridad de mesa dándole la posibilidad para que puedan ser hisopados durante los últimos días de esta semana y que se pueda desarrollar el acto comicial sin riesgo y con el conocimiento de que las personas que están participando de autoridad de mesa tienen su hisopado negativo. “Esta será una posibilidad abierta toda aquella persona que formen parte de los fiscales o autoridades de mesa y que deseen hacerse el control. Va a estar disponible en todas las localidades de la provincia de Santa Cruz la posibilidad de hacerse el test y quedarse tranquilo de que no hay un portador asintomático dentro de las personas que estarán afectadas a las elecciones”, agregó.

Proceso vacunatorio – Trabajo territorial

En lo que respecta a vacunación, indicó que se continúa con el proceso de vacunación de un modo muy fuerte y principalmente apuntando a la vacunación de niños y niñas entre 3 y 11 años y a la vacunación de adolescentes entre 12 y 17 años.

“Llevamos aplicadas en la provincia 450.000 dosis desde el inicio del proceso de vacunación, 260.000 primeras dosis, lo que implica que aproximadamente el 74,2 % de las personas vacunables, es decir personas de más de 3 años de edad ya se encuentran vacunadas al menos con una dosis. El 54,2 % de la población vacunable ya está con el esquema completo de inmunización”, detalló.

A la vez, recordó que durante el fin de semana pasado se realizaron actividades a modo de abordaje comunitario y territorial en varias localidades de nuestra provincia, tales como Caleta Olivia, Río Gallegos, Pico Truncado, Las Heras. “Se realizó la vacunación de aproximadamente 4900 personas en un alto porcentaje a niños y adolescentes que todavía no tenían sus vacunas contra COVID - 19 aplicada”, agregó.

“Esta tarea de abordaje territorial se realiza también en forma conjunta con algunos municipios de las localidades de la provincia de Santa Cruz en la cual en forma mancomunada ya sea a través de los centros de salud, centros integradores comunitarios y dispositivos móviles que se ponen en los distintos barrios de las localidades, se acerca la vacuna a la gente y de esa manera facilitar todo lo que es el proceso de vacunación”, amplió.

“Entendemos que estos dispositivos territoriales y esta jornada intensiva de vacunación vienen dando muy buenos resultados porque le da a la población la posibilidad de acercarse a la vacuna en días no hábiles, en días donde no hay actividad laboral y que tampoco hay clases y eso facilita un poco más en la posibilidad de ser de ser vacunadas”, consideró.

Distribución de las vacunas

En lo que respecta a la distribución de vacunas, sostuvo que se tiene el stock suficiente de vacunas para poder inocular a la población. “Por lo cual insistimos en el cumplimiento de acercarse a los vacunatorios cuando se haya cumplido el período interdosis. Estamos viendo que hay cierta tranquilidad epidemiológica a su vez también se transforma en tranquilidad de no ir a vacunarse cuando ya corresponde la segunda dosis y esa situación es muy importante para todos ante la existencia de circulación comunitaria en muchas provincias de la Argentina de la cepa Delta, que las personas hagan su esquema completo porque de esta forma está evitando la progresión de la enfermedad y la aparición de nuevos brotes”, explicó.

Recaudos para evitar rebrotes

“Vemos que en algunas provincias existen brotes y actualmente son con cepa Delta. Las personas que son afectadas son aquellas que no tienen los esquemas completos de vacunación o aquellas personas que directamente no están vacunadas. Por eso, la recomendación sigue siendo no solo la de los cuidados que hay que tener de modo preventivo sino también el hecho de completar el esquema de vacunación ya que hay disponibilidad turnos hay disponibilidad de turnos, de vacunas y tenemos todo el recurso de salud apostado para cumplir con este objetivo de cuidar a nuestra población a través del sistema de vacunación”, resaltó.

Finalmente, expuso que “estamos preparándonos para la temporada estival donde sabemos que en muchas provincias se va a estar solicitando que se tengan los esquemas de vacunación completos para poder acceder a distintos lugares o para poder participar de determinados eventos”.