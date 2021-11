Esta mañana Sebastián "Pampito" Perelló comenzó el programa "Mañanísima" (Magazine) tomando el lugar de Carmen Barbieri, el periodista contó que el motivo de la ausencia de la conductora era porque había presentado síntomas relacionados al coronavirus.

“Lamentablemente Carmen se encuentra aislada. Tuvo algunos síntomas este fin de semana y su médico, que la cuidó mucho y es quien le salvó la vida porque no nos olvidemos que ella pasó por un Covid-19 terrible. Hace 8 meses estuvo en coma, intubada”, recordó el panelista del ciclo, esta vez a cargo de la conducción.

“El médico decidió que Carmen se quede en su casa, que haga reposo. Se hisopó y ahora está esperando los resultados. Pasó una noche complicada por los nervios”, aseguró. “Esperamos que de negativo el hisopado y ya pueda estar con nosotros mañana. La extrañamos y extrañamos su energía”, destacó.

A través de un mensaje de voz, Carmen Barbieri se lamentó no poder estar al aire: “Estoy en mi casa, atada con cadenas de barcos, imagínate, porque no me dejan salir hasta no tener el resultado del Covid-19. Tuve síntomas, pero no tuve ningún contacto que tenga coronavirus”, aseguró.

“Tuve una fiebre de 37.5°, pero bajó al toque. Ahora estoy sin fiebre y con dolor de cuerpo como si fuera una gripe. Con estos síntomas el doctor Torres me internó la primera vez que tuve Covid y casi muero”, expresó la animado, sobre el estado crítico en el que estuvo.

“El doctor me dijo que no podía dejarme que fuera a trabajar, tenía que hacerme el estudio y esperar el resultado. No dormí en toda la noche de los nervios porque faltar al trabajo hace que me lleven los demonios. Ahora estoy aislada”, concluyó.

FUENTE: Ámbito.