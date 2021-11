En el último tiempo muchos artistas han sido reconocidos por los shows y eventos en los que han participado en este tiempo. Según Luís Muñoz, cantante de una banda que le rinde tributo a Leo Mattioli, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “gracias a mi familia que son músicos, me ayudaron a perfeccionar”.

Muñoz comentó sus inicios en la música “arranque con las canciones de muy chicos, cuando era adolescente. Siempre me gustaron las canciones, empecé haciendo karaoke en casa”. Además dijo “hoy en día me rio, siempre recuerdo que cuando era chico teníamos con un vecino un equipito de música con un casette de Leo Mattioli. Ibamos escuchando las canciones y anotando la letras, tenía un cuaderno con 15 o 20 canciones”.

Para concluir comentó como viene actualmente su carrera musical “hoy en día estoy en una banda en vivo, que hace dos años es una banda fija”. A su vez dijo “al principio era como que escuchaba tanto que quería hacer un tributo, luego me sentí incomodo porque no me sentía como yo cantando. Fui haciendo mi propio estilo, me pone contento hacerlo de esa manera y que me digan que es parecido o que sueno igual”.