La época paritaria es dura por sus negociaciones y por las distintas manifestaciones que pueden generarse en distintos días. Según Gustavo Gallardo, trabajador municipal de 28 de Noviembre, dijo “vamos a esperar acá hasta el día que sea necesario”.

Gallardo comentó a qué se debe el reclamo en Río Gallegos “nosotros le estamos exigiendo al municipio un aumento del 60%. Como el municipio no cuentea con ese dinero, nos hemos trasladado a la ciudad de Río Gallegos para que se escuche nuestro reclamo”. Además, dijo “lo que percibimos no nos alcanza, primero llevamos el reclamo a nuestro Intendente, lo que percibimos no nos alcanza y es lo mismo que le da el Gobierno provincial al municipio”.

Para concluir, el trabajador municipal de 28 de Noviembre hablo sobre la actualidad de su pueblo “el Intendente está permanentemente haciendo los reclamos, no solamente se trata de un aumento salarial sino de las falencias que hay en el pueblo”. A su vez, dijo “no todo lo que ingresa debe ser metido en la pauta salarial, hay vecinos que están esperando calles, cloacas, gas o mejoras de vivienda”.