Ayer al mediodía, la Asociación de Profesionales de la Salud de Santa Cruz, APROSA, recibió de manos de la gobernadora Alicia Kirchner, una copia del Convenio Colectivo de Trabajo del sector Salud. Esto se da en el marco de la homologación de los nuevos artículos del CCT referidos al régimen escalafonario y de carrera que se aplicará de acá en adelante a todo el sector.



En comunicación con EL MEDIADOR, el Lic. Juan Carlos Ponce, secretario general de APROSA, describió que en la jornada de ayer, "hubo mucha emoción. Somos una de las pocas provincias del país que está trabajando en un convenio sectorial de salud".

El secretario de APROSA remarcó que el convenio "no está terminado, están faltando un par de artículos que no son tan relevantes como lo que se ha terminado de homologar, pero que también tienen que estar dentro del convenio", señaló. Algunos de ellos implican "el desgaste laboral, la jubilación, el envejecimiento precoz, etc. pero lo que se firmó ayer es el ordenamiento de la carrera sanitaria donde se puede determinar cuáles son las funciones, se va a valorar el estudio, capacitación, desempeño. Esto trae aparejado una remuneración sobre el trabajo".



Este convenio beneficiará a 5600 trabajadores de la salud y al resto de las reparticiones como el personal de Ambiente, de la CSS y Casa de Santa Cruz, "donde está presente el convenio de salud, esto va a tener injerencia".

"La intención es continuar después de Semana Santa y ver si podemos terminar los últimos articulados", explicó Ponce y agregó que el convenio "entra en vigencia a partir del mes de abril, retroactivo al mes de marzo".

Nosotros tenemos contacto con las distintas entidades de salud de las provincias. Esto trascendió a nivel nacional y nos están pidiendo asesoramiento, porque este convenio es totalmente superador para el sector de salud".