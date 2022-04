El Chalten: "Ya no se puede tapar el sol con los dedos"

Un grupo de familias que no tienen terrenos y viven en casillas rodantes y carpas. En la mañana del sábado, se instalaron en un predio cercano a la Planta Estable.



En comunicación con EL MEDIADOR, Raúl Casco, del Merendero de El Chaltén, señaló que es una situación apremiante. "Ya no se puede tapar el sol con los dedos. Es gente que trabaja hace muchos años en El Chaltén y que no tiene respuestas"





"Nosotros no somos organizadores ni formamos parte, pero acompañamos a los vecinos. Es lamentable que no se hayan acercado las autoridades. Hace frío, cae agua nieve. Hay niños durmiendo en carpa", detalló Raúl.



"No se acercó ningún médico, nadie del puesto sanitario" dijo y agregó que aunque "está el rumor de que llegaría Gendarmería, por ahora no ha pasado nada"

El referente del merendero de El Chalten, explicó que "son familias que no tienen dónde vivir".