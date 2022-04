A partir del surgimiento de una nueva hipótesis y por orden de la Justicia federal, aproximadamente 200 efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y provincial realizaron en San Luis nuevos rastrillajes a diez meses de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña de cinco años que fue vista por última vez el 14 junio del 2021 en el barrio 244 Viviendas de la capital

Este martes, según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, se encontró durante los rastrillajes “una calza pequeña, de color oscuro y rajada, unas botitas número 30 y restos óseos quemados, que aún no se estableció si son humanos”.

Durante el operativo, indicaron, “se rastrillaron 26 hectáreas donde se encontraron unas calzas pequeñas, rajadas y oscuras que hoy serán acercadas a la mamá, Yamila Cialone, para ver si las reconoce”. Las prendas “no estaban enterradas, solo entre la maleza y gastadas por el paso del tiempo” afirmaron y precisaron que al hallazgo se suman “unas botitas número 30 que no serían del talle de la nena así que por el momento no las exhibirán”.

“Finalmente, se recolectaron unos huesos quemados, que la gente de antropología empezó a analizar hoy para saber si son humanos o no”, apuntaron sobre los rastrillajes que se extendieron hasta ayer a las 18 horas.

“Ayer trabajaron 2 cuadrillas de 50 y 50 gendarmes que se iban alternando. Hay algunos perros de la policía federal, más 4 antropólogos, biólogos y geólogos”, indicaron las fuentes, que precisaron que en total participaron “unos 200 efectivos”. A ese equipo se suman además fuerzas de la Policía de San Luis.

En total, indicaron, se rastrearon lineal y visualmente 128 cuadrículas en el descampado de la llamada “zona cero”, en descampados y zonas cercanas al domicilio del cual desapareció la niña, con gendarmes y canes de la Policía Federal.

El Fiscal Federal Cristian Rachid ratificó que hay “un sinnúmero de medidas en curso”, que por el momento no serán reveladas, aunque insistió que los rastrillajes se enfocan en las líneas de investigación que apunta a un posible secuestro de la niña y un accidente, esto último a raíz de lo que habría dicho una niña a psicólogos, testimonio que se logró a través de actividades de juego.

La menor, que padece un retraso madurativo, “habría regresado el día de la desaparición de Guadalupe con la ropa embarrada y restos de pasto en la cabeza, reproduciendo una versión poco entendible sobre la niña desaparecida, por la que se infiere la posibilidad de un accidente en un juego entre ellas”, según fuentes vinculadas a la causa.

Héctor Zavala, el abogado del padre de la nena, Eric Lucero, quien acompañó a su defendido en este procedimiento, sostuvo que la investigación dio un giro positivo cuando pasó a la órbita de la Justicia federal y se notaron “muchos cambios” desde diciembre. Esto ocurrió luego de que la Justicia provincial declinara de continuar investigando ante la presunción que se podría estar ante delitos de órbita federal.

“Tengo la percepción que Guadalupe está viva en algún lado”, señaló el padre de la nena. Por su parte, su mamá aclaró que no está de acuerdo con el operativo y que por eso no participó. Enfatizó: “Estoy buscando a mi hija viva y no encontrarla en un rastrillaje”.

En la causa trabajan cuatro fiscales designados el año pasado por el procurador Eduardo Casal: el federal de San Luis, Cristian Rachid; Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), además de Leonel Gómez Barbella, a cargo de las fiscalías nacionales en lo Criminal y Correccional Nº 8 y Nº 3.

FUENTE: Infobae.